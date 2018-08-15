Названа причина сбоя в системе ГИБДД

Принимать граждан 19 декабря не будут.

В работе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел сбой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.

В ведомстве заявили, что сбой произошел из-за коммунальной аварии.

Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. из сообщения пресс-службы МВД РФ

В настоящее время ведутся работы по устранению всех неполадок. Ориентировочное время завершения работ – вечер текущего дня. В ведомстве подчеркнули, что прием в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГАИ до этого времени невозможен.

Граждане РФ смогут обратиться за получением госуслуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди с 20 декабря.

Ранее сотрудники ГИБДД задержали пьяного администратора ФК "Зенит".

Фото: Instagram/gibdd.rus