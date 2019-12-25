МВД назвало самый безопасный район Петербурга

Всего за прошлый год в городе на Неве было совершено более 12 тысяч уличных преступлений.

Самым безопасным районом Петербурга является Приморский район. Об этом сообщил "Петербургский Дневник" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Всего за прошлый год в городе на Неве было совершено более 12 тысяч уличных преступлений. В густонасаленных районах Петербурга за год происходит более тысячи подобных преступлений в год. В районах с населением менее ста тысяч человек и преступлений меньше. Так в Кронштадтском районе (44 тысячи жителей) за 2019 года зарегистрировали 82 преступления.

По количеству преступлений довольно давно "лидером" считается Невский район.

Жители Васильевского острова просят закрыть торговые точки у метро "Приморская".

Фото: pixabay