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Назван размер трат мужчин и женщин на гендерные праздники
Сегодня, 10:13
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lesjasap

Назван размер трат мужчин и женщин на гендерные праздники

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Мужчины тратят больше, чем женщины.

Назван размер трат мужчин и женщин на гендерные праздники. Большинство женщин потратят на подарок к 23 февраля не более тысячи рублей (49%). Лишь 44% опрошенных больше любят получать подарки, чем дарить (54%). Мужчины же готовы отдать на подарок женщинам от тысячи до трех тысяч рублей (43%). К такому результату пришли исследователи из банка "Открытие", которые размещены в "ТАССе".

Мужчины в качестве подарка предпочитают получать парфюмерную продукцию. Для обоих полов актуальным подарком остаются деньги. Для женщин необычными запоминающимися подарками стали первая открытка ребенка, гладильная доска и капроновые колготки. Мужчин же удивили те, кто подарил им ящик пива, щенка и чехлы в машину.

Ранее россияне не выбирают дорогие подарки к 14 февраля.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: день защитника отечества, международный женский день, опрос, праздники, траты
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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