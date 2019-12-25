Он лидирует в Италии по количеству заражённых и погибших от коронавируса.

Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России. Это Бергамо в регионе Ломбардия на севере страны, там не хватает аппаратуры и коек в больницах.

О месте назначения рассказали в Министерстве обороны РФ.

Сейчас российские специалисты готовятся к отправлению. У них есть мобильные комплексы дезинфекции и лаборатории.

Отмечается, что Бергамо лидирует в Италии по количеству заражённых и погибших от коронавируса.

Ранее жители Италии сменили флаги ЕС на российский триколор.