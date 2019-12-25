Назван город в Италии для работы военных вирусологов из России. Это Бергамо в регионе Ломбардия на севере страны, там не хватает аппаратуры и коек в больницах.
О месте назначения рассказали в Министерстве обороны РФ.
Сейчас российские специалисты готовятся к отправлению. У них есть мобильные комплексы дезинфекции и лаборатории.
Отмечается, что Бергамо лидирует в Италии по количеству заражённых и погибших от коронавируса.
Ранее жители Италии сменили флаги ЕС на российский триколор.
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