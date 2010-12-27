В Петербурге 30 ноября прекратится навигация и разводка мостов

В Петербурге в скором времени завершится навигация и разводка мостов.

В Санкт-Петербурге 15 ноября завершился навигационный период для следующих мостов: Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского. А навигация и разводка мостов, которые располагаются на Неве и Малой Неве, завершатся 30 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Разводка выше указанных мостов за пределами навигационного периода возможна лишь для пропуска единичных судов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, при технической необходимости, а также с учетом метеорологической обстановки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 16 ноября закрывается навигация по рекам и каналам Петербурга.