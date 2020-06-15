Народный фронт передал СИЗ в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе

В апреле Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил в НИИ скорой помощи ряд нарушений и выписал штраф в размере 100 тысяч рублей.

Народный фронт в Санкт-Петербурге передал средства индивидуальной защиты (СИЗ) в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Об этом сообщила пресс-служба народного фронта.

В апреле Роспотребнадзор в ходе проверки обнаружил в НИИ скорой помощи ряд нарушений и выписал штраф в размере 100 тысяч рублей.

Эти 100 тысяч рублей для больницы являются большими деньгами, ведь на них могли быть закуплены СИЗы для врачей или медикаменты для пациентов. Сегодня мы передали средства индивидуальной защиты НИИ и очень надеемся, что помогли этому медучреждению. Константин Тхостов, член регионального штаба ОНФ в Петербурге

На данный момент Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Петербурга оценить правомерность проверочных мероприятий Роспотребнадзора и проверить обоснованность привлечения медучреждений к административной ответственности.

Комздрав: Запаса СИЗ для медиков хватит на месяц.

Фото и видео: Народный Фронт