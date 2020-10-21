Нападение на пенсионерку во Владивостоке попало на видео. Об этом рассказали представители региональной полиции. Они уточнили, что в настоящее время разыскивается мужчина, который толкнул на улице 84-летнюю женщину с тростью. Злоумышленник вырвал у жертвы сумку с деньгами и телефоном. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье по признакам грабежа.
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Владивостоку обратилась 84-летняя жительница краевой столицы. Видео об инциденте появилось в социальных сетях
сообщение МВД по Приморскому краю
На данный момент потерпевшая опрошена. Специалисты осмотрели место инцидента. Видеозаписи с камер видеонаблюдения изъяты.
Во Владивосток пришла радиоактивная посылка из Гонконга.
Видео: Instagram / dps.control_
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все