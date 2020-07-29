Три человека пострадали, преступник задержан.

Нападение на пассажиров московского метро с газовым баллончиком попало на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале информационного агентство "Москва". На записях с камеры видеонаблюдения заметно, как люди разбегаются в стороны от мужчины с баллончиком в руке. После этого пассажиры вагона начинают прикрывать лицо и дыхательные пути.

На данный момент известно, что три пострадавших обратились с заявлением в полицию. Правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого. На станции метро "Пролетарская" у него изъяли баллончик с газом. Его содержимое направили на исследование. Об этом журналистам рассказала глава пресс-службы столичного управления МВД Екатерина Гузь. Чиновница уточнила, что в отношении нарушителя общественного спокойствия возбуждено дело. Его обвиняют в хулиганстве и нахождении в общественном месте в нетрезвом состоянии.

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