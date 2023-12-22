Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нападения на инспектора парковки в Петербурге

В настоящий момент Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу проводится проверка.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить отчёт о проведении проверки по случаю нападения на сотрудника городских служб в центре Северной столицы.

Напомним, что в субботу, 27 января, нарушитель правил дорожного движения совершил нападение на сотрудника городской службы, ответственного за контроль парковок. Оказалось, что ранее этот водитель неоднократно оставлял свой автомобиль на платных парковках, скрывая свои номера. Заметив, что его нарушение было зафиксировано инспектором, он заблокировал ему выезд и начал угрожать ему, а затем повредил его служебное авто, выломав боковое зеркало.

В настоящий момент Следственными органами ГСУ СК России по Петербургу проводится проверка по факту указанного инцидента.

Ранее мы сообщили о том, что следком возбудил дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти