В Петербурге нападавших на проституток дагестанцев изобличили в разбое и кражах

Подозреваемые находили жертв через интернет.

Следствие изобличило дагестанцев, которые нападали на проституток, еще в двух преступлениях. Как выяснилось, подозреваемые причастны к разбоям и кражам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Предполагаемые преступники 21 и 35 лет находили жертв через интернет-объявления об оказании интимных услуг. От рук дагестанцев пострадали как минимум пять девушек. Одна из потерпевших успела оказать услуги интимного характера. После этого мужчины набросились на нее, похитили восемь тысяч рублей, золотое украшение и документы, а потом изнасиловали.

Спустя три дня после этого происшествия в полицию Кировского района поступило аналогичное сообщение от 26-летней уроженки Башкортостана. Она заявила, что схожие по приметам люди заявились к ней в квартиру на проспекте Народного Ополчения. Угрожая ножом, молодые люди отобрали у потерпевшей смартфон и скрылись.

5 сентября дагестанцев задержали. В ходе расследования их изобличили в дополнительных преступлениях. Как выяснилось, 28 августа в квартире на улице Сикейроса они под угрозой расправы похитили у двух девушек пять золотых колец, серьги, фотоаппарат, а также 18 тысяч рублей.

Двумя днями позже они побывали в квартире на Октябрьской набережной и ранили ножом женщину. Под угрозой убийства молодые люди изнасиловали потерпевшую, украли у нее мобильный телефон и деньги в размере 19 тысяч рублей и скрылись с места происшествия. Эти же мужчины могут быть причастны к убийству пропавшей месяц назад петербурженки.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти