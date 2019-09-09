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Найдено тело одного из петербургских туристов, пропавших на Ладоге
Сегодня, 11:41
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Найдено тело одного из петербургских туристов, пропавших на Ладоге

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По словам главы города Сергея Крупина, тело погибшего нашли в озере в 20 километрах от берега.

В Карелии обнаружили тело одного из петербургских туристов, пропавшего в начале мая во время шторма на Ладоге. Об этом сообщила администрация Сортавальского поселения в группе в "ВКонтакте".

По словам главы города Сергея Крупина, тело погибшего нашли в озере в 20 километрах от берега.

Трое петербуржцев переплывали Ладогу на байдарке, 3 мая они перестали выходить на связь. Позднее их лодка была найдена перевернутой.

Фото: ВКонтакте / Администрация Сортавальского поселения

Теги: байдарка, ладоге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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