Найдено тело одного из петербургских туристов, пропавших на Ладоге

По словам главы города Сергея Крупина, тело погибшего нашли в озере в 20 километрах от берега.

В Карелии обнаружили тело одного из петербургских туристов, пропавшего в начале мая во время шторма на Ладоге. Об этом сообщила администрация Сортавальского поселения в группе в "ВКонтакте".

По словам главы города Сергея Крупина, тело погибшего нашли в озере в 20 километрах от берега.

Трое петербуржцев переплывали Ладогу на байдарке, 3 мая они перестали выходить на связь. Позднее их лодка была найдена перевернутой.

Фото: ВКонтакте / Администрация Сортавальского поселения