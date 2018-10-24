Найден виновник аварии на "Скандинавии": ее устроил главный таможенный инспектор

Полиция разобралась в обстоятельствах аварии на трассе "Скандинавия".

Правоохранительные органы установили, что виновником ДТП с пострадавшими, произошедшего 23 октября на автомобильной трассе "Скандинавия", стал водитель за рулем "Мицубиси". Мужчина работает в городе главным таможенным инспектором.

Ранее мы публиковали видео с последствиями аварии. Напомним, что столкновение легковушки с микроавтобусом произошла утром во вторник. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалось в микроавтобус с пассажирами. В салоне находились рабочие башкирской фирмы, связанной со строительством. От удара пострадало 19 человек. Из них 15 получили легкие травмы и отказались от госпитализации. На данный момент медицинский персонал следит за 4 пациентами. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Полиция добавила, что 47-летний виновник ДТП не справился с управлением. После удара о ПАЗ водителя отбросило в кювет.

Фото и видео: Piter.tv