Найден школьник, закидавший снегом Вечный огонь на Марсовом поле

Он заявил, что сделал это из любопытства.

Полицейские задержали подростка, который потушил Вечный огонь на Марсовом поле, забросав его снегом. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщили в МВД по городу и области.

Инцидент произошел накануне около трёх часов дня. Сам подросток сказал, что сделать это он решил просто из-за любопытства. Однако он не подумал, что его действия снимет камера видеонаблюдения. В итоге пламя не горело в течение трёх часов, пока очевидцы не позвонили в "ПетербургГаз". Приехав к месту, специалисты не нашли никаких повреждений в системе.

Полицейские нашли школьника на Захарьевской улице. С подростком проводят процессуальные действия, родители в курсе произошедшего.

В прошлом году в Петербурге оштрафовали мужчину, который сжигал цветы в Вечном огне на Марсовом поле

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