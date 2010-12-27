Нефтепродукты в Славянку попадали через сток, состоящий на балансе Водоканала

Департамент Росприроднадзора с помощью записи смогли вычислить сток, из которого нефтепродукты попадали в реку Славянку, а позже в Неву. Выпуск находится в ведении Водоканала.

Специалисты Росприроднадзора Северо-Западного округа провели расследование, чтобы найти источник попадания нефтепродуктов в реку Славянку. Инспекторы проверили официальные выпуски предприятий, которым разрешено сбрасывать сточные воды в реку.

В ведомство передали записи с квадрокоптера, выполненные ГУП "ПИЛАРН" утром в четверг, 5 октября, для Комитета по природопользованию. Во время облета территории было обнаружено загрязнение. На записи отчетливо видно поступление под сильным напором пенистых сточных вод от одного предприятия. Инспекторы Росприроднадзора наведались с проверкой к месту выпуска. Оказалось, что он принадлежит "ОбщМету", который находится в ведении ГУП Водоканал.

Через трубу происходит слив сточных вод ОАО "Российские железные дороги", ФКУ "Исправительная колония №5", представительства коммерческой компании "Минтаро Коммершиал Инк", ООО "Санкт-Петербургский Хлебокомбинат №7", ООО "Фиорд" и ООО "Сиб-Центр". Экспертная лаборатория отобрала пробы в районе выпуска. Возбуждено административное дело о нарушении правил водопользования. Проводится административное расследование.

Жалобы о загрязнении Славянки появились на прошлой неделе. После нефтепродукты из этого водоема перешли в Неву.

Фото: Росприроднадзор