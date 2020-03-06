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Нагрузка на предпринимателей вырастет ещё на 50 миллиардов долларов к 2024 году

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Всё из-за новой инициативы Минфина.

Нагрузка на предпринимателей вырастет ещё на 50 миллиардов долларов к 2024 году. Это произойдёт, если реализуется предложение министерства финансов.

Минфин высказался о том, что нужно повысить страховые взносы для ИП. Это, по мнению ведомства, выравняет ситуацию со страховыми платежами и улучшит бесплатную медицину в России. Так как средства от увеличения поступят в ПФР и фонд соцстрахования.

Объединение предпринимателей России "Опора России" негативно оценило идею министерства. Там заявили, что мера поможет государству собрать с предпринимателей 50 миллиардов долларов дополнительно. Это приведёт к массовому уходу бизнеса в тень.

Ранее миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 триллион долларов.

Теги: бизнес, минфин, налоги
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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