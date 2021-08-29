Британец сообщил о панике среди "солдатов удачи" на стороне ВСУ.

Иностранный наемник, который помогал Вооруженным силам Украины, Джозеф Макдональд из Великобритании рассказал о страхе перед обстрелами Вооруженных сил России. В интервью журналисту с YouTube-канала Lindybeige гость отметил, что уже на третий день его пребывания в армии киевского режима ему пришлось столкнуться с артиллерийскими обстрелами. Одна из таких тревог нанесла тяжелые ранения 50 бойцам.

Постоянно звучала воздушная тревога. Нам дали приказ покинуть палатки и бежать в сторону леса и искать там укрытия. Люди паниковали, и при попытке спасти себя только усугубляли ситуацию. Джозеф Макдональд, наемник

Британский наемник рассказал о массовом бегстве добровольцев с Украины.

Фото и видео: YouTube / Lindybeige