Эксперт призвал не сравниться обстановку на Украине с Call of Duty.

Британский наемник рассказал о массовом бегстве добровольцев, прибывших сражаться на стороне киевского режима, с территории Украины. Джозеф Макдональд объяснил, что дезертирство происходит из-за страха перед продолжительными обстрелами российских Вооруженных сил. Этот процесс гость шоу назвал "великим дезертирством", однако, он не сообщил в какие временные рамки происходили эти действия. Иностранец заметил, что тем, кто решил сражаться на ВСУ должно быть понятно, что в ходе битвы не будет так, как показывает компьютерная игра Call of Duty, так как в регионе конфликта "артиллерия бьет постоянно".

Было примерно 600-700 человек, которые либо вернулись домой, либо бежали в какую-то другую часть или ополчение на Украине, где, по их мнению, было бы безопаснее. Джозеф Макдональд, наемник из Британии

По мнению военного, "солдаты удачи" побоялись попасть под "ужасные обстрелы" со стороны российской артиллерии, минометов и танков. Джозеф Макдональд пояснил, что любому человеку, который воюет против русских, должно быть очевидным тот момент, что будут сильные обстрелы.

Командир отряда "Крым" заявил о падении зарплат иностранных наемников в ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Lindybeig