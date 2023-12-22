Председатель ГД рассказал о борьбе России с нацизмом.

Начало специальной военной операции остановило третью мировую войну, поэтому цели СВО достигнуты. Соответствующее мнение высказал председатель нижней палаты парламента страны Вячеслав Володин в ходе первого за 2024 год пленарного заседания весенней сессии законодательного органа. Политик добавил перед депутатами, что Украина станет свободной, нейтральной страной, без оружия, завезенного Западом.

Вдумайтесь, что могло произойти: гуманитарная катастрофа, миллионы погибших... Киевский нацистский режим должен быть привлечен к ответу. Нам со своей стороны необходимо сделать всё для того, чтобы эти цели были достигнуты как можно быстрее. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий добавил, что Россия - это та страна, которая никогда не будет воевать ни с какой европейской страной, а сейчас она ведет борьбу с нацизмом в регионе. Вячеслав Володин добавил, что это противостояние должно быть в повестке дня во всех государствах мира.

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ