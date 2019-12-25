ФСИН заявила, что должностные лица будут привлечены к ответственности.

Начальников СИЗО-1 и ИК-6 Иркутской области задержали. Об этом заявили представители пресс-службы ФСИН России. Известно, что речь идет о главе оперативного отдела следственного изолятора, а также начальнике исправительной колонии. Должностные лица подозреваются в причастности к применению насилия к заключенным.

При содействии сотрудников ФСИН России, работающих в ГУ ФСИН России по Иркутской области, задержаны начальник ИК-6 и начальник оперативного отдела СИЗО-1….Начальник оперативного отдела СИЗО-1 задержан в связи с уголовным делом о деяниях со стороны осужденных в отношении Ондара К. О. пресс-служба ФСИН РФ

Также в надзорном ведомстве уточнили, что руководитель ИК-6 задержан в рамках расследования уголовного дела, связанного с противоправными действиями со стороны осужденных в отношении заключенного Бакиева. Факт неправомерных действий против пострадавшего сотрудники ФСИН выявили 21 января.

В СК рассказали подробности дела против экс-начальника ИК-15 в Приангарье.

Фото: Piter.tv