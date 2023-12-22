Начальника отдела защиты лесов Ленобласти арестовали по делу о вырубке леса

Материальный ущерб лесному фонду РФ от действий подозреваемого превысил 1 млрд рублей.

Начальника отдела охраны и защиты лесов комитета по природным ресурсам Ленобласти арестовали до 13 апреля по делу о вырубке леса. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

По версии следствия, подсудимый принимал участие в преступном сообществе. Он получал поддельные акты лесопатологических обследований и согласовывал их. Таким образом, он прикрывал факт незаконной вырубки здоровых деревьев под видом проведения санитарных мероприятий.

В общей сложности выявлено не менее 37 вырубок. Материальный ущерб лесному фонду РФ превысил 1 млрд рублей. Свою вину обвиняемый не признал, просил домашний арест. Однако суд заключил его под стражу до 13 апреля 2024 года.

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