Начались съёмки фильма Алексея Попогребского "Самая большая луна"

В картине будут использоваться как спецэффекты, так и 3D мэппинг-проекция. Производством занимаются кинокомпании "План 9" и "Глобус-фильм".

В Петербурге стартовали съемки фильма "Самая большая луна", сообщили Piter.tv организаторы. Это четвёртая совместная работа режиссёра с продюсером Романом Борисевичем. Главные роли в фильме исполнят Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова и другие актёры.

Кинолента расскажет об эмерах, сверхлюдях, наделённых необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти.

Сам режиссер сказал, что фильм станет визуально интересным, эмоционально вовлекающим и крайне заметным событием, которое создаст почву для появления сиквела, а может, даже нескольких. В картине будут использоваться как спецэффекты, так и 3D мэппинг-проекция. Производством занимаются кинокомпании "План 9" и "Глобус-фильм".

Петербург, ставший основным местом обитания наших необычных героев, как нельзя лучше подходит для создания магической и романтической атмосферы нашего фильма. продюсер Роман Борисевич

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Фото: предоставлено компанией "План 9"