Началась реконструкция освещения на Тепловозной улице

Работы планируется завершить летом.

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" приступили к реконструкции освещения на Тепловозной улице. В этом году здесь установят 95 светодиодных фонарей, 53 металлические опоры, проложат 2,2 км линий. Работы планируется завершить летом. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Сейчас проезжую часть освещают натриевые светильники, которые размещены на железобетонных опорах. Устаревшее светотехническое оборудование требует замены на новое.

В этом году в Невском районе современное освещение также получат: улица Дудко, парк Строителей, а также территория квартала 7 в границах улиц Бабушкина, Ольги Берггольц, Пинегина, проспекта Елизарова.

Ранее сквер Мнацаканова получил современное освещение. В ходе строительства специалисты установили 37 светодиодных светильников на 37 опорах.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению