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Начал действовать новый ГОСТ по правилам отзыва автомобилей
Сегодня, 10:21
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Начал действовать новый ГОСТ по правилам отзыва автомобилей

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Преимущественно новые правила затронут дилеров зарубежных марок.

С 30 ноября начал действовать новый ГОСТ по правилам отзыва транспортных средств. Как сказал автообозреватель Сергей Асланян, преимущественно новые правила затронут дилеров зарубежных марок. Об этом пишет "FBM.ru".

Так, была введена терминология и классификация дефектов по опасности для автовладельцев. Росстандартом и ФГУП "НАМИ" был утверждён новый ГОСТ 34725–2021 "Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов". ГОСТ также действует для Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Стандарт начинает действовать с сегодняшнего дня с правом досрочного применения.

Ранее мы писали, что россиян предупредили о подорожании новогодних елок на 30%. 

Фото: pixabay 

Теги: новый гост, отзыв автомобилей
Категории: Лента новостей, Новости России,

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