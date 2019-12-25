Россиян предупредили о подорожании новогодних елок на 30%

Все дело в росте закупочных цен на товар.

Ретейлеры предупредили, что искусственные новогодние елки, а также настоящие деревья в России станут дороже на 30%. Такая ситуация сложилась из-за роста закупочных цен, а также из-за роста затрат на логистику, пишет РБК.

Так, от 49 до 279 рублей нужно будет заплатить за искусственную настольную елку, сосна в 2,1 метра из пластика обойдется в 14,2 тыс. рублей. При этом четырехметровая искусственная ель будет стоить около 30 тыс. рублей.

Как отметил представитель сети "Ашан", в этом году на 20% выросли закупочные цены на искусственные ели. Как отметила совладелица ретейлера "Максидом" Мария Евневич, подорожание составило от 5 до 30%, все зависит от производителя.

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