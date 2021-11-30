Набиуллина и Дерипаска поспорили о важности кредита в экономике

Дерипаска известен высказываниями о неэффективности политики ЦБ.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина и миллиардер Олег Дерипаска, который регулярно критикует деятельность главы регулятора, встретились на форуме "Россия зовет", в результате они поспорили о важности кредита в экономике.

Дерипаска отметил, что есть две кривые – спроса и предложения. Он отметил, что ЦБ все время двигает кривую спроса вниз, надеясь, что сдвинется и точка равновесия.

Нужно обеспечивать предложение. Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция. Олег Дерипаска, бизнесмен

Набиуллина ответила, что политика действительно должна быть направлена и на рост предложения. Однако она указала, что инструментарий денежно-кредитной политики — это то, что влияет на спрос

Дерипаска в свою очередь уверен, что с помощью более дешевых кредитов можно стимулировать предложение в экономике России. Он считает, что есть два препятствия для ускорения темпов роста российский экономика. Это социальная диспропорция, то есть разный уровень дохода, а также территориальная диспропорция.

Набиуллина подчеркнула, что ссуды важны для развития бизнеса, но во всем мире основным источником инвестиций в мире является акционерный капитал. Глава регулятора сказала, что проблема не только в процентных ставках, бизнес должен сам вкладывать в инвестиции заработанную прибыль.

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