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На заводе Vallourec в Германии состоялось факельное шествие из-за его закрытия

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Причиной такого решения назвали отсутствие надежного покупателя для активов.

На металлургическом заводе Vallourec в Германии состоялось факельное шествие из-за его закрытия. Видеозапись шествия опубликовали на YouTube-канале theworkersrights.

По информации агентства Reuters, о закрытии немецких производственных площадок Vallourec сообщили еще в мае 2022 года. Причиной такого решения назвали отсутствие надежного покупателя для активов. Французская компания является одним из мировых лидеров по производству стальных труб. Отмечается, что реструктуризация приведет к потере 2,4 тысячи рабочих мест в Германии.

Ранее мы сообщали, что Bosch продаст заводы под Петербургом турецкому инвестфонду.

Видео: YouTube / theworkersrights

Теги: vallourec, германия, завод, факельное шествие
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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