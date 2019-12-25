Bosch продаст заводы под Петербургом турецкому инвестфонду

Китайская компания Hisense снялась с переговоров, так как турецкий инвестор предложил более выгодные условия.

Немецкий производитель бытовой техники Bosch принял решение о продаже своих российских заводов турецкому инвестиционному фонду Can Holding. Об этом пишет "КоммерсантЪ", ссылаясь на источник, знакомый с ходом переговоров.

Российское подразделение компании уже уволило менеджеров, ответственных за продажу бытовой техники. Китайская компания Hisense снялась с переговоров, так как турецкий инвестор предложил более выгодные условия.

Учредитель производителя бытовой техники Jacky"s Гусейн Иманов подтвердил, что Bosch находится на завершающей стадии продажи своих заводов в Стрельне под Петербургом. Производство техники на заводах было временно приостановлено из-за санкций ЕС в отношении России.

Ранее мы сообщили о том, что Hyundai Motor продаст завод в Петербурге.

Фото: Bosch.ru