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На запрещенном карнавале в Марселе полиция применила слезоточивый газ

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Два человека были задержаны.

На запрещенном карнавале в Марселе полиция применила слезоточивый газ для разгона мероприятия, неразрешённого властями. В карнавале приняли участие 6,5 тысячи человек.

рефектура полиции департамента Буш-дю-Рон в социальных сетях заявила, что участники карнавала не соблюдали социальную дистанцию и не надевали маски. Правоохранители заявили, что это полная безответственность в то время, когда система здравоохранения испытывает масштабный кризис.

Два человека были задержаны. Один из них бросался камнями в полицию. Граждане без медицинских масок получали штрафы.

Ранее премьер Франции объявил о карантине в 16 департаментах.

Видео: Youtube/Les actualités Police et Gendarmerie

Теги: карнавал, марсель, франция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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