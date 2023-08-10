На западе Франции загорелось зернохранилище

На текущий момент информация о пострадавших не поступала.

Экстренные службы во Франции ликвидируют возгорание, произошедшее на зернохранилище недалеко от местного морского торгового порта Ла-Рошель. Соответствующей информацией поделилось местное издание La Rochelle info со ссылкой на видеоролики, размещенные очевидцам в социальных сетях. В кадре замечен густой черный дым, который видно с большого расстояния. Ликвидация пожара проводится с восьми часов утра 10 августа. На месте задействованы шесть машин спецтехники, а также две лестницы, порядка 70 человек личного состава. Однако позже пожарные попросили о подкреплении. На территории мобилизованы сотрудники национальной полиции. Сведения о пострадавших уточняются. На текущий момент пламя еще не потушено.

В Сергиевом Посаде планируют круглосуточно вести поисковые работы на месте взрыва.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian, Хайлайт