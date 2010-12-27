На улице Морской Пехоты мужчина убил другого во время празднования дня рождения

Двое друзей решили устроить поножовщину на Морской пехоте. Один скончался.

В половину первого ночи 29 декабря в Кировском районе произошло убийство. Сообщается, что петербуржец погиб на праздновании дня рождения знакомой.

Известно, что пятеро человек отмечали день рождения подруги в шашлычной по улице Морской Пехоты. Во время застолья двое молодых людей поссорились. На фоне алкогольного опьянения, они решили подраться. Один из оппонентов напал на другого с ножом и нанес тому два ножевых ранения.

Сообщается, что пострадавший скончался в машине “скорой помощи”. В настоящее время нетрезвого злоумышленника задержала полиция. Орудие убийство не найдено. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Территория оцеплена. Выяснилось, что преступником оказался сотрудник машиностроительного завода. Погибший работал налоговым инспектором.