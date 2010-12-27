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На улице Морской Пехоты мужчина убил другого во время празднования дня рождения
Сегодня, 7:49
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lesjasap
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На улице Морской Пехоты мужчина убил другого во время празднования дня рождения

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Двое друзей решили устроить поножовщину на Морской пехоте. Один скончался.

В половину первого ночи 29 декабря в Кировском районе произошло убийство. Сообщается, что петербуржец погиб на праздновании дня рождения знакомой.
 
Известно, что пятеро человек отмечали день рождения подруги в шашлычной по улице Морской Пехоты. Во время застолья двое молодых людей поссорились. На фоне алкогольного опьянения, они решили подраться. Один из оппонентов напал на другого с ножом и нанес тому два ножевых ранения. 
 
Сообщается, что пострадавший скончался в машине “скорой помощи”. В настоящее время нетрезвого злоумышленника задержала полиция. Орудие убийство не найдено. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Территория оцеплена. Выяснилось, что преступником оказался сотрудник машиностроительного завода. Погибший работал налоговым инспектором. 
 
Теги: день рождения , кировский район , поножовщина , улица морской пехоты
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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