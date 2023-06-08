Кроме того, пострадал один взрослый.

На востоке Франции мужчина с ножом напал на детей в парке. Об этом сообщает AFP.

Инцидент произошел недалеко от озера Анси. В результате нападения шестеро получили ранения. Трое из них находятся в критическом состоянии. Кроме того, пострадал один взрослый. Полицейские задержали нападавшего. Сообщается, что им является гражданин Сирии, который просил убежища во Франции.

Ранее мы сообщали, что в Иркутске задержали троих подозреваемых в заказном поджоге подстанции троллейбусного депо.

Видео: YouTube / LeHuffPost