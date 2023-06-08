В Иркутске задержали троих подозреваемых в заказном поджоге подстанции троллейбусного депо

На допросе подозреваемый рассказал, что не понимал, что совершает диверсию.

Сотрудники правоохранительных органов в Иркутске задержали троих мужчин, подозреваемых в поджоге трансформаторной подстанции троллейбусного депо по улице Лермонтова. В пресс-службе МВД по региону уточнили, что данное преступление было совершено за денежное вознаграждение. Один из фигурантов расследования уточнил, что нашел объявление о работе в одном из мессенджеров. Далее с ним связался незнакомец, который дал ему задание. Задержанный мужчина привлек к работе своих знакомых. Кураторы предоставили им инструкции. Известно, что группа должна была совершить еще несколько подобных противоправных инцидентов.

Сотрудники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин в возрасте 23-26 лет, которые сознались в противоправном деянии. пресс-служба полиции по Иркутской области

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 215.2 УК РФ. Речь идет о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения. Два подозреваемых в настоящее время отправлены под стражу, еще один находится под обязательством о явке.

Полиция изъяла в Курганской области 17 тыс. л сидра компании, выпускавшей "Мистер сидр".

Фото и видео: YouTube / МВД МЕДИА