На воскресном матче "Зенит" – "Химки" за порядком будут следить 600 росгвардейцев

Фанатам посоветовали зарядить мобильное устройство или распечатать QR-код для наиболее комфортного прохода на стадион.

Сегодня, 12 марта, на "Газпром Арене" пройдет матч "Зенит" – "Химки". Следить за порядком во время игры будут более 600 сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня на стадионе "Газпром Арена" состоится футбольный матч между командами "Зенит" и "Химки" (Московская область). Более 600 росгвардейцев готовы к обеспечению правопорядка. Пресс-служба Росгвардии

Игра начнется в 14:00. Судить спортсменов будет Артур Федоров, помогут ему Денис Березнов из Москвы и Дмитрий Семенов.

Сине-бело-голубые рекомендуют приходить на "Газпром Арену" пораньше. Фанатам посоветовали зарядить мобильное устройство или распечатать QR-код для наиболее комфортного прохода на стадион.

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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"