В субботу злоумышленник "заминировал" Эрмитаж и ТЭЦ

Из музея эвакуировали более 3,8 тыс. человек

Накануне, 11 марта, аноним пригрозил взорвать Эрмитаж и четыре ТЭЦ в Петербурге. По информации Piter.tv, хулиган отправил два сообщения с угрозами на электронные почты различных организаций.

Правоохранители проверили все объекты. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли.

Полицейские эвакуировали более 3,8 тыс. человек из Эрмитажа. В ходе мероприятия никто не пострадал, паники удалось избежать.

Сейчас оперативники устанавливают личность злоумышленника. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: лжеминер пригрозил взорвать магазин техники на проспекте Науки.

Фото: Piter.tv