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В субботу злоумышленник "заминировал" Эрмитаж и ТЭЦ
Сегодня, 10:22
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В субботу злоумышленник "заминировал" Эрмитаж и ТЭЦ

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Из музея эвакуировали более 3,8 тыс. человек

Накануне, 11 марта, аноним пригрозил взорвать Эрмитаж и четыре ТЭЦ в Петербурге. По информации Piter.tv, хулиган отправил два сообщения с угрозами на электронные почты различных организаций. 

Правоохранители проверили все объекты. Никаких  взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли.

Полицейские эвакуировали более 3,8 тыс. человек из Эрмитажа. В ходе мероприятия никто не пострадал, паники удалось избежать.

Сейчас оперативники устанавливают личность злоумышленника. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: лжеминер пригрозил взорвать магазин техники на проспекте Науки.

Фото:  Piter.tv

Теги: лжеминер, полиция, тэц, эвакуация, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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