На улице Зенитчиков неизвестные полностью разрушили магазин "Полушка"

Неадекватный мужчина напал на сотрудников "Полушки" и разгромил магазин до основания.

19 сентября около 22.30 в Петербурге произошло нападение на магазина “Полушка”, которая находится по улице Зенитчиков.

Очевидцы сообщают, что около здания были замечены две машины скорой помощи и четыре полицейских автомобиля. В результате разбоя, магазин полностью разгромлен, вокруг помещения все находилось в крови. Информация о пострадавших уточняется. Официальный сведений по данной ситуации нет.

Продавщица “Полушки”, которая в тот вечер работала в здании сообщила, что к ним ворвался неадекватный покупатель. Он размахивал ножом и кидался бутылками с алкоголем. Охрана не успела остановить нарушителя, потому что в это время мужчина, который отвечал за это отлучился, чтобы закрыть отдел с алкоголем. Свидетели преступления рассказали, что злоумышленника задержала полиция.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧС по СПб