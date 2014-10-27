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На улице Зенитчиков неизвестные полностью разрушили магазин "Полушка"
Сегодня, 7:37
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lesjasap
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На улице Зенитчиков неизвестные полностью разрушили магазин "Полушка"

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Неадекватный мужчина напал на сотрудников "Полушки" и разгромил магазин до основания.

19 сентября около 22.30 в Петербурге произошло нападение на магазина “Полушка”, которая находится по улице Зенитчиков.
 
Очевидцы сообщают, что около здания были замечены две машины скорой помощи и четыре полицейских автомобиля. В результате разбоя, магазин полностью разгромлен, вокруг помещения все находилось в крови. Информация о пострадавших уточняется. Официальный сведений по данной ситуации нет.
 
Продавщица “Полушки”, которая в тот вечер работала в здании сообщила, что к ним ворвался неадекватный покупатель. Он размахивал ножом и кидался бутылками с алкоголем. Охрана не успела остановить нарушителя, потому что в это время мужчина, который отвечал за это отлучился, чтобы закрыть отдел с алкоголем. 
 
Свидетели преступления рассказали, что злоумышленника задержала полиция. 
 
Фото: Вконтакте/ДТП и ЧС по СПб
Теги: нападение , полушка , разбой , улица зенитчиков
Категории: Новости СПб

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