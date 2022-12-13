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На улице Ткачей в жилом доме вспыхнул балкон
Сегодня, 20:30
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На улице Ткачей в жилом доме вспыхнул балкон

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Возгорание тушили 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня, 23 апреля, в Невском районе произошел пожар. На улице Ткачей в доме № 68, корпус 2, загорелся балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о пожаре поступил в  19:49. В студии огонь охватил балкон. Пламя распространилось по площади два "квадрата".

Возгорание тушили 15 спасателей и три спецмашины. В 20:12 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: машина припарковалась в ТЦ возле "Академической".

Фото: Piter.tv

Теги: горел балкон, мчс, спасатели, улица ткачей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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