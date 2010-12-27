На улице Рубинштейна могут установить сухой закон

В Госдуме обсуждают соответствующий закон.

В четверг, 19 сентября. стало известно о том, что в Госдуме обсуждают закон, который предполагает введение сухого закона на улице Рубинштейна. Об этом сообщают СМИ.

Согласно российскому законодательству, жильцы домов, где есть увеселительные заведения могут ограничить их действиях. Так, новый документ предполагает закрытие баров, площадь которых не превышает 20 кв. метров. Сделать это могут, если заведения доставляют неудобство жильцам дома.

Напомним, что улицу Рубинштейна называют самой "пьяной" в Северной столице из-за обилия баров.

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Фото:pixabay