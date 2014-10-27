На улице Профессора Качалова на глазах у врачей умер бомж-наркоман

В Невском районе Петербурга наркоман без места жительства отравился опиатами.

Как сообщает “Политэксперт” , 21 сентября врач скорой помощи, который приехал на вызов обнаружил уже мертвое тело пациента.

Инцидент произошел около половины девятого утра. По предоставленным сведениям, мужчина, который вызвал докторов, находился по адресу улица Профессора Качалова в доме номер шесть. Врач не обнаружил следов насильственной смерти на теле пострадавшего.

Правоохранительные органы установили, что гражданин являлся лицом без определенного места жительства. По предварительным неподтвержденным данным гибель бомжа могла произойти из-за отравления опиатами уже в присутствии медика.

В настоящее время тело находится в морге для установления точных причин гибели мужчины. Ведется расследование по данному делу.