На улице Александра Ульянова обновили освещение

Линии электропередачи проложили под землей, чтобы не портить архитектурный облик города.

В Красногвардейском районе обновили фонари. Реконструкция наружного освещения прошла на улице Александра Ульянова на участке от Среднеохтинского проспекта до проспекта Металлистов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Специалисты установили 16 светодиодных фонарей на 14 опорах. Подрядчик использовал оборудование отечественного производства. Линии электропередачи проложили под землей, чтобы не портить архитектурный облик города.

В 2024 году планируется установить новейшее оборудование в кварталах 8 и 9 Малой Охты, а также на шоссе Революции. Постепенно всё устаревшее уличное освещение будет заменено на современное светодиодное.

Ранее мы писали, что из-за ремонта дорог ограничат движение по Зеленогорскому шоссе.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)