На улице Александра Ульянова обновят освещение

Работы планируют завершить в декабре 2024 года.

На улице Александра Ульянова обновят наружное освещение. Специалисты установят 14 новых опор и 16 фонарей. Кроме того, энергетики проложат 800 метров кабеля под землей. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

На смену натриевым светильникам придут светодиодные, которые потребляют меньше энергии. Энергосберегающее оборудование позволит сократить расходы города.

Работы планируют завершить в декабре 2024 года. В этом году специалисты выполнят работы по реконструкции наружного освещения ещё в трех парках и жилом квартале Красногвардейского района.

Ранее мы писали, что на Детской улице обновят систему освещения.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике