Как сообщили очевидцы в соцсетях в пятницу, 22 мая, в доме на углу перекрестка Тюшина и Боровой заметили пожар.
Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что в около одиннадцати вечера открытый огонь потушили, однако службы продолжили работу – о ликвидации пожара не сообщалось.
Что послужило причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Ранее мы писали, что на перекрестке Светлановского и Луначарского проспектах столкнулись две легковушки.
Видео: Piter.TV
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