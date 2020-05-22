О пострадавших не сообщалось.

Как сообщили очевидцы в соцсетях в пятницу, 22 мая, в доме на углу перекрестка Тюшина и Боровой заметили пожар.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что в около одиннадцати вечера открытый огонь потушили, однако службы продолжили работу – о ликвидации пожара не сообщалось.

Что послужило причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на перекрестке Светлановского и Луначарского проспектах столкнулись две легковушки.

Видео: Piter.TV