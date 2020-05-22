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Вчера, 23:50
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smirenny
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На углу перекрестка Тюшина и Боровой заметили пожар

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О пострадавших не сообщалось.

Как сообщили очевидцы в соцсетях в пятницу, 22 мая, в доме на углу перекрестка Тюшина и Боровой заметили пожар. 

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщил, что в около одиннадцати вечера открытый огонь потушили, однако службы продолжили работу – о ликвидации пожара не сообщалось. 

Что послужило причиной возгорания и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на перекрестке Светлановского и Луначарского проспектах столкнулись две легковушки.

Видео: Piter.TV

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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