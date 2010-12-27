На участках Богатырского и Комендантского проспектов запустили движение

Все работы закончены вовремя.

Сегодня, 1 сентября, запущено рабочее движение на участках Богатырского проспекта от улицы Гаккелевской до улицы Байконурской и Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. Отмечается, что подрядная организация обеспечила запуск в установленный срок.

Строительство дороги началось в 2012 году, полностью завершить работы должны к 2020 году. Участок Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Глухарской улицы находится в районе интенсивной жилой застройки, и до этого у жителей не было сквозного проезда по проспекту.

К сегодняшнему дню на дороге установлено освещение, а на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов – светофор, сделана дорожная разметка, переустроены инженерные сети в части основного хода дороги, установлены остановки общественного транспорта, дорожные знаки и нанесена разметка.

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