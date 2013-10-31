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На уборку улиц Петербурга сегодня вышли более 900 дворников
Сегодня, 13:52
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На уборку улиц Петербурга сегодня вышли более 900 дворников

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Петербург очищают от сугробов и наледи работники муниципалитетов, социальных предприятий и управляющих компаний.

Сегодня, 1 декабря, улицы Петербурга приводят в порядок 900 дворников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. 

С раннего утра городские службы убирают город. Петербург очищают от сугробов и наледи работники муниципалитетов, социальных предприятий и управляющих компаний. Перед ними поставлена задача продолжать приводить в порядок городские объекты и вывозить снег.

Улицы Северной столицы в пятницу убирают 900 дворников и около тысячи единиц техники. Более 3,1 тыс. работников ручного труда  и почти 800 механизаторов очищают от сугробов городские дворы. Кроме того, к работе подключилась специальная дорожно-строительная техника от разных комитетов.

Фото: pxhere

Теги: жкх, снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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