На уборку улиц Петербурга сегодня вышли более 900 дворников

Петербург очищают от сугробов и наледи работники муниципалитетов, социальных предприятий и управляющих компаний.

Сегодня, 1 декабря, улицы Петербурга приводят в порядок 900 дворников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

С раннего утра городские службы убирают город. Петербург очищают от сугробов и наледи работники муниципалитетов, социальных предприятий и управляющих компаний. Перед ними поставлена задача продолжать приводить в порядок городские объекты и вывозить снег.

Улицы Северной столицы в пятницу убирают 900 дворников и около тысячи единиц техники. Более 3,1 тыс. работников ручного труда и почти 800 механизаторов очищают от сугробов городские дворы. Кроме того, к работе подключилась специальная дорожно-строительная техника от разных комитетов.

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