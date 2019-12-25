Четвёртого августа в Турции выявлено 1083 случаев заболевания COVID-19.

На турецких курортах резко выросло число заражений коронавирусом. Это произошло после открытия границы с Россией. Об этом пишет глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его словам, впервые за долгое время в Турции регистрируется большое количество заражений. Коджа добавил, что власти страны должны сделать всё, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции.

Четвёртого августа в Турции выявлено 1083 случаев заболевания COVID-19. Погибло 18 человек, 994 выписаны по выздоровлению.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 5 204 новых случая заражения коронавирусом.