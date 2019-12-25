Разлитое во время ДТП под Тосно топливо засыпали песком

В аварию попал грузовик, бак которого оказался пробит.

Днем 21 июля дорожникам пришлось засыпать песком участок трассы М11 "Нева" под Тосно. После аварии с грузовиком дорога оказалась залита топливом. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что несколько метров дороги оградили, оставив автомобилистам одну полосу для проезда. В аварию попал грузовик и пробил топливный бак.

Комментаторы предположили, что при помощи песка дорожники собираются ликвидировать разлив топлива на дороге.

Ранее мы писали, что иномарка насмерть сбила 70-летнюю пенсионерку в Колпино.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Павел Павлов