На трассе под Липецком в ДТП погибли три человека

Очевидцы успели вытащить водителя до того, как пламя объяло весь автомобиль.

В Липецкой области в результате ДТП погибла женщина и два ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла на трассе М-4 "Дон". Автомобиль совершил столкновение со световой опорой, в результате чего произошло возгорание транспортного средства. В нем находились четыре человека: мужчина - за рулем, женщина и два ребенка.

По данным ведомства, водителя автомобиля успели вытащить очевидцы, он был отправлен в медицинское учреждение. Женщина и дети сгорели.

Ранее три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Подмосковье.

Видео: Youtube/УМВД России по Липецкой области