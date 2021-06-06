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Вчера, 16:15
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На трассе под Липецком в ДТП погибли три человека

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Очевидцы успели вытащить водителя до того, как пламя объяло весь автомобиль.

В Липецкой области в результате ДТП погибла женщина и два ребенка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Трагедия произошла на трассе М-4 "Дон". Автомобиль совершил столкновение со световой опорой, в результате чего произошло возгорание транспортного средства. В нем находились четыре человека: мужчина - за рулем, женщина и два ребенка. 

По данным ведомства, водителя автомобиля успели вытащить очевидцы, он был отправлен в медицинское учреждение. Женщина и дети сгорели.

Ранее три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в Подмосковье.

Видео: Youtube/УМВД России по Липецкой области

Теги: в дтп погибли дети, дтп, липецкая область, трасса м-4
Категории: ДТП, Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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