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В центре Петербурга машина из кортежа врезалась в иномарку

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В результате столкновения иномарку отбросило на тротуар.

Во время Петербургского международного экономического форума в центре Петербурга машина из кортежа врезалась в иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA вечером 3 июня. 

Авария произошла в среду, 2 июня. Так, кортеж, состоящий из 14 автомобилей Mercedes, ехал по Вознесенскому проспекту в сопровождении правоохранителей. Как вдруг один из автомобилей врезался в иномарку Hyundai Solaris, которая поворачивала на перекрёстке. В результате столкновения иномарку отбросило на тротуар. 

По словам очевидцев, авария произошла из-за регулировщика, который находился неподалеку. Именно он переключил зеленый свет на светофоре, не дождавшись кортежа. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге шумное празднование кавказской свадьбы закончилось задержаниями.

Видео: Piter.tv

 

Теги: авария, вознесенский проспект, кортеж, столкновение
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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