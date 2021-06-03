В результате столкновения иномарку отбросило на тротуар.

Во время Петербургского международного экономического форума в центре Петербурга машина из кортежа врезалась в иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA вечером 3 июня.

Авария произошла в среду, 2 июня. Так, кортеж, состоящий из 14 автомобилей Mercedes, ехал по Вознесенскому проспекту в сопровождении правоохранителей. Как вдруг один из автомобилей врезался в иномарку Hyundai Solaris, которая поворачивала на перекрёстке. В результате столкновения иномарку отбросило на тротуар.

По словам очевидцев, авария произошла из-за регулировщика, который находился неподалеку. Именно он переключил зеленый свет на светофоре, не дождавшись кортежа. Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

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Видео: Piter.tv