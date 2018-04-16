На трассе Уфа - Оренбург в ДТП погибла годовалая девочка

В социальных сетях появилось видео момента аварии, которая прервала жизнь годовалой малышки.

Накануне днем, 15 января, в Башкирии в ДТП с иномаркой и "Ладой" погибла годовалая девочка.

В Стерлитамакском районе на 135 километре трассы Уфа - Оренбург на регулируемом перекрестке произошло столкновение "Лэнд Крузер Прадо" и "Лада Калина". 40-летний житель Ишинбая двигался на иномарке со стороны Оренбурга и при повороте не уступил дорогу "Ладе", за рулем которой был 36-летний житель Стерлитамака. Водитель на отечественном авто не успел среагировать и врезался в иномарку. В "Калине" в детских автокреслах были два ребенка, годовалая девочка и 3-летний мальчик. С травмами различной тяжести их госпитализировали в больницу.

Медики целый час боролись за жизнь малышки, но спасти ее не удалось.

Фото и видео: ВК, ДТП и ЧП | Башкортостан | Уфа онлайн