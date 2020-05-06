На трассе Р-23 в Ленобласти начался капитальный ремонт моста

Ввод отремонтированного моста в эксплуатацию запланирован на август 2023 года.

На 92-м км трассы Р-23 в Ленобласти начался капитальный ремонт моста, в ходе которого проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Проект предполагает фрезерование изношенного и укладку нового асфальтобетонного покрытия на мосту, демонтаж и устройство нового барьерного и перильного ограждения, пролетного строения, железобетонных опор и т.д. После капремонта ширина моста будет увеличена с 14,25 до 23,71 м.

Сейчас движение на участке организовано по временной схеме – транспортные потоки движутся по обочинам с обеих сторон проезжей части со скоростью 50 км/час. В июне планируется перепуск движения на временные объездные после их обустройства.

Ввод отремонтированного моста в эксплуатацию запланирован на август 2023 года.

Также на трассе Петербург – Псков еще на одном участке введут реверсивное движение до 27 июня.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"