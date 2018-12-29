На трассе Псков - Порхов случилось ДТП с участием петербуржцев

По словам свидетелей аварии, все пострадавшие живы.

В Петербурге на трассе М-11 "Столица" Москва - Санкт-Петербург перед съездом на Мясной Бор 3 января произошла авария. ДТП случилось на трассе Псков - Порхов. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

По словам свидетелей аварии, все пострадавшие живы. На месте сейчас работает скорая помощь.

Дорога перекрыта! Скорая и пожарные на месте. Есть пострадавшие, в том числе и дети. Все живы. <...> Вытаскивают водителя ВАЗ-2110. Берегите себя и будьте аккуратны на дорогах и поворотах! Пока едем в Питер, ещё по пути три машины уже в кювете.

Ранее сообщалось, что девушка разбилась насмерть на многоярусной парковке ТРК "Июнь".

Фото: ДТП и ЧП / ВК.